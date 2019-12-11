Он просит Генпрокуратуру проверить законность вынесенного приговора.

Союз журналистов Петербурга высказался против приговора по делу "Сети". Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации днем 18 февраля. Члены союза считают, что молодым фигурантам расследования вынесли несправедливое наказание за участие с запрещенной на территории России террористической организации "Сеть".

Журналисты Петербурга и Ленобласти напомнили Генпрокуратуре, что подозреваемые не раз заявляли о пытках. Именно из-за них фигуранты дали признательные показания. Татьяна Лиханова изучила все 75 томов уголовного дела, а также материалы проведенных экспертиз. Там отмечено, что пытки применялись также к свидетелям по данному делу. По мнению Союза журналистов, фигуранты не совершили никаких реально опасных деяний. Организация требует провести проверку материалов дела и установить законность вынесенного приговора.

Ранее с подобными заявлениями выступали студенты, ученые, депутаты. В поддержку фигурантов дела "Сети" выступают правозащитники, Союз кинематографистов, писатели и другие культурные и общественные деятели.

Piter.tv писал о том, что книжные магазины Петербурга поддержали фигурантов дела "Сети".

Фото: Piter.tv

