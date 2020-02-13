Они считают, что расследование сфабриковано.

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела "Сети". Ранее молодых людей приговорили к реальным срокам от 6 до 18 лет. Их обвинили в организации террористической деятельности.

Более 400 известных научных деятелей страны подписали документ. Соответствующее обращение опубликовано на портале scientific.ru. Они считают, что приговор "с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Ученые требуют расследовать обстоятельства фабрикации этого дела и наказать причастных. Подписавшиеся надеются на строгое соблюдение закона всеми силовыми структурами и полицией.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликованы фото застолья убийцы Немцова в колонии.