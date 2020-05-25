Совфед оценил появление украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади

Франц Клинцевич считает, что Starni Games ждет уголовное преследование.

Совет Федерации оценил появление украинской игры с победившим Гитлером на Красной площади. Об этом рассказали журналисты радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на сенатора Франца Клинцевича. Парламентарий заметил, что в отношении разработчиков компьютерной игры может начаться уголовное преследование за продвижение игры. Эксперт отметил, что контроль за распространением подобных проектов ложится на надзорные органы РФ. Пропаганда подобных игр преследуется по закону.

Это вообще противоречит международному праву не только у нас, но и везде, по пропаганде фашистской идеологии. Это уголовно наказуемое деяние Франц Клинцевич, сенатор

Сенатор заметил, что речь идет о работе киевской студии Starni Games. Компания опубликовала видео на YouTube-платформе. В ролике демонстрируется геймплей к стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg. Игра представляет игрокам собственную версию событий Второй мировой войны. В анонсе упоминается о том, что "Германия поставит на колени всю Европу". Приобрести игру на территории России можно за 1499 рублей.

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму.

Видео: YouTube / Strategic Mind