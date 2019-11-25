Франц Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму. Политик объявил, что Россия не может не решать геополитических задач из-за своего географического положения. Об этом сообщил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на своей странице в Facebook.
Стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым – российская территория
добавил сенатор
Ранее глава генштаба ВС Украины заявил, что Россия "кошмарит" Европу и Северную Африку. Местные военные якобы развивают свое влияние на Средиземном море при помощи Крыма. Хомчак добавил, что в Черном море "различные силы" будут испытывать "возможности и свое терпение".
Piter.tv писал о том, что Клинцевич назвал эстонского журналиста провокатором за предложение направить ракеты на Петербург
Фото: Facebook/Франц Клинцевич
Видео: YouTube/ВМЕСТЕ-РФ, Ашмянскі Веснік, ТСН, Армія Inform, Сегодня
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