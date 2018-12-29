Клинцевич назвал эстонского журналиста провокатором за предложение направить ракеты на Петербург

По мнению спикера, после безответственного заявления эстонца, тому следует показаться врачам.

Политик Франц Клинцевич прокомментировал высказывание эстонского журналиста Вахура Кооритса о необходимости запуска ракеты в сторону Санкт-Петербурга. По мнению сенатора, данное высказывание являлось провокацией для российских представителей.

При этом Вахур Кооритс даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации добавил Клинцевич

Напомним. что высказывание иностранца сделано днем 20 января. Журналист заметил, что хорошей идеей будет разместить на территории Эстонии ракет, способных долететь до Северной столицы России. По заявлению спикера, данная мера поможет "сдержать Россию". Он также предложил закупить государству военные корабли, чтобы помешать передвижению торгового флота России.

Фото: Piter.tv