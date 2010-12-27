Глава Генштаба Украины назвал Крым "кошмарящей" Европу базой России

Военный объяснил, что Россия увеличивает влияние в Средиземноморье.

Глава украинского Генштаба ВС Украины заявил о "кошмарящей" Европу базе в Крыму. Руслан Хомчак считает, что полуостров стал "плацдармом для господства" России в Средиземном море. Об этом спикер заявил во время интервью местному агентству "Укринформ". Спикер уточнил, что имеет в виду именно Средиземное море, а не Черное или Азовское. Русские рассматривают объект как мощную базу, которая призвана "кошмарить" Европу и Северную Африку.

Ранее "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич дал свой комментарий по вопросу Крыма. Он заявил, что сейчас в Киеве работают над стратегией возвращения региона. Для этого создается "переходное" законодательство и проект реинтеграции жителей полуострова.Однако политик добавил, что Украина не собирается получать Крым силовыми методами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации.

Фото: Pixabay.com

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