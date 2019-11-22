В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату Крыма

Для возвращения полуострова создали специальную рабочую группу.

Команда украинского президента Владимира Зеленского работает над стратегией возвращения Крыма в страну. Об этом сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на представителя главы государства на полуострове Антона Кориневича.

По его словам, для обратного присоединения Крыма к Украине создали специальную рабочую группу. Она возьмется за разработку политических и дипломатических путей реализации этого плана, который поручил команде сам Зеленский. В числе разрабатываемых концепций есть некое "переходное правосудие" для Крыма и Донбасса. О других деталях операции Кориневич не сказал.

Кориневич отмечает, что позиции по Крыму на Украине сдавать не собираются: страна твердо убеждена, что полуостров принадлежит ей.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией.

Видео: UATV Russian / YouTube