Он предложил оставить внешнюю политику главе государства, а не бизнесменам.

Владимир Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией. Президент Украины напомнил бизнесмену, что внешнеполитический курс страны определяет его лидер.

Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе, а не какой-либо бизнесмен прокомментировал глава государства

Ранее Коломойский в интервью пояснил, что Киеву важно восстановить отношения с Москвой. Он обвинил США в том, что они используют Украину в качестве "способа ослабления" России. Предприниматель добавил, что финансирование из России могло бы заменить кредиты, взятые из МВФ.

Я, правительство, общество... Это решение все же государственное напомнил Зеленский

Ранее местные СМИ обвиняли Зеленского в том, что ему покровительствует Игорь Коломойский. Сам президент всегда открыто отвергал подобные умозаключения. На данный момент бизнесмен является одним из самых богатых людей Украины.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ФСБ ответили на претензии Украины об "угробленных" Россией кораблях.

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