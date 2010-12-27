NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Эксперт назвали причины, по которым полуостров можно считать российским.

В США назвали 10 причин признать российский Крым. По словам профессора Лайла Голстайна, Россия имеет на это экономические и исторические основания. Материал опубликован и издании The National Interest еще 24 ноября. Специалист напомнил, что передача никитой Хрущевым полуострова в то время считалось спорным решением. Он аргументировал свою позицию Крымской войной и обороной региона от нацистов во время ВОВ.

Действительно ли Украина, со всеми ее проблемами, может стать центром мировой политики, о чем постоянно говорят украинская и американская стороны? спрашивает американец читателей

Эксперт отмечает, что Москва давно считает Крым область собственных интересов. На территории располагаются военно-морские базы Москвы. Местное население приветствует новую власть и относится к ней благосклонно. По мнению эксперта, в США чрезмерно привлекают внимание к ситуации. Он добавил, что мировая экономика была бы здоровее, если бы не существовало антироссийских санкций.

Ранее Piter.tv писал о том, что Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

