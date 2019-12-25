Бывшего главу комблага Рублевского назначили советником директора "Метростроя"

Информацию подтвердил глава предприятия Сергей Харлашкин.

Экс-председатель петербургского комитета по благоустройству Владимир Рублевский стал советником гендиректора "Метростроя". Об этом 4 июня сообщила "Фонтанка", ссылаясь на действующего гендиректора компании Сергея Харлашкина.

Примечательно, что и Харлашкин ранее работал в Смольном: минувшей зимой чиновник перешел из КРТИ на пост в "Метрострое" после ареста бывшего гендиректора Николая Александрова по делу о мошенничестве и хищении. По информации СМИ, Рублевский будет курировать бюджетное подразделение предприятия.

Рублевский ушел из комблага прошлой осенью, в СМИ также появлялась информация о том, что у чиновника проходили обыски. Визит правоохранителей был связан якобы с контрактами по закупке снегоуборочной техники. Сам Рублевский факт обысков отрицал.

Ранее сообщалось, что три подведомственных петербургскому КРТИ учреждения могут перейти к комитету по транспорту.

Фото: ruspekh.ru