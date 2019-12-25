Три подведомственных петербургскому КРТИ учреждения могут перейти к комитету по транспорту

В Смольном этот вопрос обсуждают уже несколько месяцев.

В Смольном обсуждают возможную реорганизацию транспортного отделения петербургского правительства. По информации "Фонтанки", три подведомственных КРТИ учреждения могут перейти к комитету по транспорту. Речь идет о "Центре транспортного планирования", "Дирекции по организации дорожного движения" и "Городском центре управления парковками".

Как сообщает издание, назначенное на 4 июня совещание пока сняли с графика, хотя перераспределение полномочий в Смольном обсуждают уже несколько месяцев. Особенно актуальным вопрос стал после нескольких кадровых перестановок. Чиновники заявили, что пока "рано говорить о конкретных решениях". Также отмечается, что разделение полномочий хотят делать по московской модели, где департамент транспорта решает все вопросы общественного транспорта, парковок, велопроката, организации движения. Кроме того, комитету по развитию транспортной инфраструктуры планируют передать полномочия МВД по рассмотрению административных дел о неправильной парковке.

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Фото: Piter.TV