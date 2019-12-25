Комитет по туризму: Петербург готов к открытию сезона

Комитет по туризму разработал дорожную карту по поэтапному открытию городских объектов культуры. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, туристический сезон откроют. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Новый глава комитета по туризму Сергей Корнеев заявил, что как только эпидемиологическая ситуация позволит, туристический сезон будет открыт.
Ведомством разработана дорожная карта по поэтапному открытию городских объектов культуры. В разработке плана учитывался опыт европейских стран прошедших порог эпидемии.
Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Также в комитете прорабатываются общие рекомендации всемирного совета по туризму с учетом нынешней специфики в нашем городе.
Башкетова: "Петербург категорически не готов к снятию ограничений по коронавирусу".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все