Комитет по туризму: Петербург готов к открытию сезона

Туристический сезон откроется сразу после нормализации эпидемиологической ситуации.

Комитет по туризму разработал дорожную карту по поэтапному открытию городских объектов культуры. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, туристический сезон откроют. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Новый глава комитета по туризму Сергей Корнеев заявил, что как только эпидемиологическая ситуация позволит, туристический сезон будет открыт.

Ведомством разработана дорожная карта по поэтапному открытию городских объектов культуры. В разработке плана учитывался опыт европейских стран прошедших порог эпидемии. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Также в комитете прорабатываются общие рекомендации всемирного совета по туризму с учетом нынешней специфики в нашем городе.

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Фото: Piter.TV