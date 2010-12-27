Представители экс-председателя комблага Рублевского отрицают информацию об обысках

Они назвали данные в прессе недостоверными.

Представители экс-председателя Комитета по благоустройству Петербурга отрицают сведения о том, что в доме Владимира Рублевского прошли обыски. Ранее об этом написали местные СМИ. По словам бывшей советницы главы ведомства Ольги Гнездиловой, информация не соответствует действительности. Сотрудники ФСБ не занимаются следственными мероприятиями в отношении чиновника. Znak.com заявил, что внимание оперативников привлекли контракты, связанные с закупкой снегоуборочной техники. Однако Рублевский сам связывался с журналистами портала и опровергал информацию.

Напомним, что Рублевский ушел с должности 14 октября 2019 года. На его место назначен Сергей Малинин, который ранее являлся заместителем главы Комитета. В этом году "Центр" закупил для города 471 единицу спецтехники для уборки. Кредит на данные нужды предоставил банк "Санкт-Петербург". Он составил три миллиарда рублей.

Piter.tv писал о том, что в ночь на понедельник Петербург очищали 40 уборочных машин.

Фото: Piter.tv

