ФСБ работает с экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

По предварительным данным, бывшего председателя доставят в Москву.

ФСБ заинтересовалось занимавшим до середины октября пост главы комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных и властных органах.

По данным собеседников агентства, с Рублевским проводятся оперативно-следственные мероприятия. Информация об аресте экс-председателя еще уточняется.

Должность главы комитета временно занимает Сергей Малинин, выполняющий обязанности первого заместителя.

ФАС в октябре обнаружила признаки преступления в картельном сговоре шести городских дорожных компаний с комитетом по благоустройству. Организации признали нарушившими антимонопольное законодательство.

Фото: ruspekh.ru