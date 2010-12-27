УФАС вынесло решение по делу о "снежном картеле" в Петербурге

Зимой 2019 дорожные организации заподозрили в том, что они сговорились приняли участие в торгах на закупку услуг по очистке Петербурга от снега.

В пятницу, 18 октября, УФАС по Петербургу огласило решение по делу, возбужденному против СПб ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", АО "Автопарк №7 Спецтранс", СПб ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб", ГУДСП "Курортное". Фигуранты дела о "снежном картеле" нарушили закон о защите конкуренции.

Также антимонопольщики обвинили комитет по благоустройству Петербурга. В Смольном создали слишком крупные лоты и объединили в них далекие друг от друга по территории работы. Кроме того, комитет совместил работы, выполняемые в разные сезоны. Ведомству придется поменять такой подход к торгам.

Остальных виновников ждет штраф из-за "фактической имитации" конкуренции на рынке Петербурга.

Также УФАС заподозрило в действиях компаний нарушение статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции". Делом займется в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Еще зимой антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении этих шести компаний. Объединяющим предприятия моментом стали торги по дорожным работам, куда входит, в том числе, и вывоз снега. Общая сумма контрактов составила более 8 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский УФАС недоволен низкой конкуренцией в городе.

Фото: Piter.TV