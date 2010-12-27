В петербургском УФАС недовольны низкой конкуренцией в городе

В ведомстве считают, что властям Петербурга стоит изменить свою политику по вопросу конкуренции.

Уровень конкуренции в Петербурге остается низким. В городском УФАС недовольны ситуацией, связанной с монополизацией бизнеса. Об этом представители ведомства сказали на пресс-конференции 10 октября, сообщила "Gazeta.SPb".

Заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Егор Мушкетов назвал "маразмом" то, что государственные предприятия занимаются арендным бизнесом. Уровень и качество конкуренции в Северной столице оценили как "достаточное плохое".

Руководитель ведомства Вадим Владимиров отметил, что город игнорирует национальный план по развитию конкуренции и решает вопрос через образование новых государственных унитарных предприятий. Это ведет к тому, что в Петербурге происходит монополизация бизнеса, например, в сфере строительства.

В начале октября УФАС обнаружила в городе на Неве медицинскую картель.

Фото: Санкт-Петербургское УФАС России / VK