УФАС выявило в Петербурге медицинский картель

Уголовное дело возбудили в отношении пяти компаний.

Петербургское управление ФАС возбудило уголовное дело в отношении пяти поставщиков медоборудования и расходных материалов для городских медучреждений. Эти компании подозревают в создании медицинского картеля. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В нарушении законодательства заподозрили ООО "Альфа-Мед", ООО "Астрея", ООО "Диалмед", ООО МТК "Альфа-Мед" и ООО "ЭкоМед". По данным антимонопольщиков, эти компании в период с 2016 по 2019 гг. приняли участие в 46 аукционах, на которых разыгрывались контракты общей стоимостью более 58 млн рублей. Начальная цена не снижалась, либо снижалась, но незначительно – на 0,5-1 %. Если в торгах принимали участие другие компании, не замешенные в картеле, то снижение начальной суммы могло составить до 20 % от НМЦК.

Первое заседание по делу назначено на 22 октября.

Ранее мы писали, что петербургское УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро.

Фото: pixabay.com