В ночь на понедельник Петербург очищали 40 уборочных машин

Смольный вывел технику на улицы города.

В Петербурге в ночь на 16 декабря работали около 40 снегоуборочных машин. Специальную технику оснастили щеточным и плужным оборудованием. Об этом стало известно благодаря онлайн картам Комитета по благоустройству города. Портал позволяет в в режиме реального времени наблюдать за уборкой улиц и дворовых территорий.

Большая часть техники очищала северную часть, на которой чиновники задействовали 15 машин. Меньше всего пользователи насчитали техники в южной части города. Там трудилось 10 машин.

Напомним, что в Северной столице в ночь на понедельник в отдельных районах прошел дождь с мокрым снегом.

Ранее Piter.tv писал о том, что неделя в Петербурге начнется со слякоти и дождя.

Фото: Piter.tv

