Гидрометцентр: неделя в Петербурге начнется со слякоти и дождя

Опубликован предварительный прогноз погоды на неделю. Гидрометеоцентр по Северо-Западу предрекает осадки в виде дождя со снегом и плюсовую температуру. МЧС напоминает, что в понедельник в Петербурге и Ленобласти будет туманно и скользко.

Новая неделя в Петербурге начнется со слякотной погоды, плюсовой температуры в дневное время и с ночного гололеда. Свои прогрозы на неделю озвучили представители Северо-Западного Гидрометеоцентра, а специалисты МЧС оценили шансы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями.

По данным метеорологов, в понедельник средняя температура воздуха установится на отметке в +2 градуса по Цельсию. Скорее всего, ожидаются осадки, мокрый снег или дождь. На дорогах будет слякоть, причем влага может подмерзнуть ближе к ночи и утру следующего дня. В МЧС предупреждают, что ночные гололеды могут сопровождаться туманами по территории всей Ленинградской области.

Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток -2...+3 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится. пресс-служба МЧС

В течение недели погода сильно не изменится. Пока что метеорологи не предсказывают серьезных похолоданий. До среды включительно средняя температура воздуха будет повышаться до +4 градусов. После этого возможно некоторое похолодание. Что касается осадков, то до конца недели мокрый снег будет смешиваться с дождем. Горожанам рекомендуют использовать зонтики и непромокаемую обувь.

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