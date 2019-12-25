Советник Байдена: США помогут силам безопасности Афганистана

Элизабет Шервуд-Рэндалл рассказала о позиции Белого дома по поддержке официального Кабула.

США помогут силам безопасности Афганистана. Об этом во время встречи в формате "Страны Центральной Азии — США" (С5+1)" сообщила представитель главы Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. Специалист подчеркнула, что Вашингтон продолжит вести переговоры ради достижения мира в регионе политическим решением, а также заниматься укреплением международной основы поддержки будущего в государстве на Ближнем Востоке.

Мы также продолжим поддерживать переговоры для достижения политического решения, которое принесёт афганскому народу мир, который он заслуживает, и построения более сильной региональной и международной основы поддержки для будущего Афганистана. Элизабет Шервуд-Рэндалл, советник Байдена

США окажут помощь национальным силам безопасности и Минобороны Афганистана, предоставят Кабулу гуманитарную помощь. Военнослужащие продолжат агрессивную борьбу с террористическими группировками ради безопасности США и стран-союзников.

Напомним, что мероприятие "Страны Центральной Азии — США" (С5+1)" проводится в Ташкенте.

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