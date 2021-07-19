Совбез Белоруссии: власти не допустят введение ЧП в стране

В ведомстве считают это крайней мерой реагирования на определенные события.

Государственные органы Белоруссии принимают меры для недопущения развития в обществе процессов, которые могут стать основанием для введения чрезвычайного или военного положения. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов, информирует телеканал ОНТ.

По его словам, введение ЧП может стать причиной ограничения в правах граждан Белоруссии, что является крайней степенью реагирования на сложившуюся ситуацию.

Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения. Александр Рахманов, замгоссекретаря Совбеза РБ

Он подчеркнул, что законы Белоруссии о введении ЧП существовали ранее. Они ограничивали свободу передвижения и труда граждан республики. Однако, опираясь на поправки, теперь власти могут запрещать деятельность определенных предприятий и учреждений, а также ограничивать оборот товаров, включая оружие.

Рахманов отметил, что режим ЧП является временной и крайней мерой, и оснований для ее принятия сейчас нет.

Напомним, 15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. В документе сказано, что власти вправе ввести режим ЧП, если на территории страны начались массовые беспорядки, которые угрожают национальной целостности государства и здоровью граждан.

Ранее центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов.

Видео: Youtube / Телеканал ОНТ