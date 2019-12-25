Правозащитники задержаны на 72 часа.

Центр "Весна" в Белоруссии сообщил о задержании восьми его членов на 72 часа. Об этом правозащитники сообщили в собственном Telegram-канале. Организация официально не зарегистрирована республиканскими властями. Известно, что против сотрудников центра возбуждены дела о нарушении общественного порядка и уклонении от уплаты налогов.

По всей Беларуси 14 июля было задержано 11 правозащитников "Весны", а также два бывших члена "Весны". Восемь правозащитников "Весны" были задержаны на 72 часа. сообщение "Весны"

В числе задержанных - глава центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист центра Владимир Лабкович, правозащитница с российским гражданством Евгения Бабаева, а также ее коллеги Сергей Сыс, Елена Лаптенок, Андрей Палуда, Виктор Сазонов. Полиция также допрашивает супругу Лабковича Нину. Женщина является директором объединения инвесторов Angels Band. накануне у правозащитников были проведены обыски.

Мезенцев не считает встречу Путина и Лукашенко ответом на санкции.

Фото: Pixabay.com