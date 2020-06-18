Мезенцев не считает встречу Путина и Лукашенко ответом на санкции

Он считает, что это может обидеть ближайших союзников.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев не считает встречу президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко ответом на санкции против второго государства. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24.

Никто сегодня не позволяет трактовать углубление и устремление Белоруссии к укреплению отношений с Россией только как ответ на нарастающее санкционное давление. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства

Он также отметил, что такие заявления могут обидеть ближайших союзников России. По словам Мезенцева, главы государств в ходе встречи обсуждали масштабные союзнические отношения

По его словам, в ходе встречи двух президентов состоялось "подтверждение масштабных союзнических отношений".

Ранее мы сообщали, что к санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран.

Видео: YouTube / Россия 24