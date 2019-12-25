К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран

Все они не входят в состав Евросоюза.

К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились пять стран, которые не входят в данное объединение. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, пишет агентство "РИА Новости".

Страны-кандидаты: Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его. Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС

Напомним, 21 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Белоруссии. Ограничения коснулись 78 физических лиц и восьми организаций. В ЕС отметили, что данные санкции могут быть расширены в том случае, если власти республики не поменяют "свою схему действий". На данный момент ограничения действуют суммарно на 166 белорусов, включая президента страны Александра Лукашенко, а также на 15 организаций. 25 июня были введены новые ограничения "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии".

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Минска и Москвы.

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