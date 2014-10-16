Лукашенко: Белоруссия выдержит санкции Запада

Глава Белоруссии рассказал, из-за чего Минск выдержит ограничения со стороны Запада.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому коллеге Владимиру Путину о том, что Минск выдержит санкции Запада. Такое обещание политик сделал во время личных переговоров между главами государства в Петербурге.

Благодаря этому, что мы не порвали эти связи с РФ, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в "вирусах извне", дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава Белоруссии отметил вопрос ценообразования и другие "накаты". По мнению Лукашенко, внешнему воздействию подвержены все страны, включая Китай, в котором наблюдается "небывалая инфляция". Минск планирует выполнять обязательства перед Москвой по взятым кредитам, хотя признают, что в финансовом плане республике приходится сложно.

Путин встретится с Лукашенко во вторник в Петербурге.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА