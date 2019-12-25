Путин встретится с Лукашенко во вторник в Петербурге

Глава Белоруссии уже вылетел в Северную столицу.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля проведут встречу в Петербурге. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило ТАСС

Ранее о встрече президентов сообщила пресс-служба Лукашенко. Путин и Лукашенко планируют обсудить обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах и международной проблематики.

Глава Белоруссии уже вылетел в Северную столицу.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи.

Фото: pixabay