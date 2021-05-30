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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи

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Им составил компанию сын президента Белоруссии Николай Лукашенко.

Президент России Владимир и Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 29 мая провели неформальную встречу в Сочи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Александр Григорьевич неоднократно оставался с ночевкой [в России]. Любой гражданин Белоруссии вообще на самом деле чувствует себя [в России] как дома, он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По его словам, переговоры состоялись в ходе морской прогулки на палубе. Им составил компанию сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Путин показал гостям корабль и предложил пообедать.

Напомним официальные переговоры президентов состоялись 28 мая. Они проходили в закрытом режиме в течение пяти часов. В ходе беседы российский лидер впервые прокомментировал инцидент с Ryanair с Минске. Он характеризовал реакцию мирового сообщества на это как "всплеск эмоций", а также выразил благодарность Лукашенко за приезд. 

Ранее Лукашенко заявил, что против СНГ работают внешние силы.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир путин, встреча путина и лукашенко, николай лукашенко, сочи
Категории: Новости России, Лента новостей,

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