Лукашенко заявил, что против СНГ работают внешние силы

Он считает, что СНГ противодействует «планам по устройству однополярного мира».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Содружества независимых государств (СНГ) идет целенаправленная работа. По его мнению, это говорит в пользу интеграции союза.

Лукашенко подчеркнул, что укрепление СНГ противодействует "планам по устройству однополярного мира".

"Наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов. И в-третьих, этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию", — сказал господин Лукашенко на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ.

По мнению Лукашенко, проект под названием СНГ подтверждает свою жизнеспособность и в это тяжелое время.

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