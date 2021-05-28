Лукашенко заявил, что против СНГ работают внешние силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Содружества независимых государств (СНГ) идет целенаправленная работа. По его мнению, это говорит в пользу интеграции союза.
Лукашенко подчеркнул, что укрепление СНГ противодействует "планам по устройству однополярного мира".
"Наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов. И в-третьих, этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию", — сказал господин Лукашенко на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ.
По мнению Лукашенко, проект под названием СНГ подтверждает свою жизнеспособность и в это тяжелое время.
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