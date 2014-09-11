Песков объяснил слова Лукашенко об извинениях Путина

По его словам, "извинения" являются фигурой речи и дипломатической корректностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко об извинениях Путина перед ним. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, белорусский лидер ранее сообщил, что его российский коллега якобы извинился перед ним за то, что поднял вопрос о событиях, происходящих в Белоруссии, с президентом США Джо Байденом. По словам Пескова, слово "извинения" в данном случае является фигурой речи и дипломатической корректностью.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что при переговорах двух глав государств обсуждение третьих стран и их президентов не принято в международной практике.

Но президент Путин весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивались. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Александр Лукашенко предложил Байдену и Путину обсудить Белоруссию в Минске. По словам белорусского лидера, между главами государств может состояться "откровенный" разговор.

Фото: Piter.tv

