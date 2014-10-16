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Вчера, 14:23
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Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Минска и Москвы

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Президент Белоруссии назвал основной приоритет власти.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Минска и Москвы. Такое заявление политик сделал в Петербурге на встрече с российским коллегой. По мнению главы республики, для сторон самым главным показателем является обеспечение вопроса национальной безопасности в современных сложных условиях.

Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно. Я тоже вам многое расскажу, что происходит. Динамика бешеная, каждый день что-то меняется.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия выдержит санкции Запада.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, безопасность, белоруссия
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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