СНБО допустил введение дополнительных ограничений на въезд из России

Алексей Данилов рассказал, что Киев хочет снизить поток пересекающих границу туристов.

Секретарь Совбеза Украины допустил введение дополнительных ограничений на въезд из России. На брифинге с журналистами представитель Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что кабинет министров может ввести новые меры для туристов, прибывающих в страну из РФ и ряда других стран. Эти нововведения связаны с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

Мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры относительно этих стран. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Чиновник пояснил, что говорит о России, Белоруссии, Индии и еще двух странах, которые находятся на территории Евросоюза. Целью ограничений будет уменьшить поток людей, прибывающих из опасных зон. Вопрос прорабатывается Минздравом Украины.

Кабмин Украины согласовал новый список санкций в отношении граждан Белоруссии.

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