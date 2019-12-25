Кабмин Украины согласовал новый список санкций в отношении граждан Белоруссии

Постановление должно быть одобрено в СНБО.

Украинское правительство согласовало новый список санкций в отношении граждан (физических лиц) Белоруссии. Постановление принято на очередном заседании местного кабинета министров. Далее документ будет направлен для утверждения в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Известно, что правки должны быть внесены в распоряжение, имеющее название "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Белоруссии".

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