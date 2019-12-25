Новый формат может действовать одновременно с нормандским.

Украинский президент Владимир Зеленский допустил создание нового формата по Донбассу параллельно с нормандским, в котором заявлены ФРГ, РФ, Украина и Франция. Такое заявление политик сделал на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Сейчас киевский лидер находится с рабочим визитом в Вильнюсе.

Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри нормандского формата, это может быть еще один параллельный формат...в нормандском формате происходит торможение. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик выступает за то, чтобы к вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины подключились мощные державы, способные оказать давление на Москву. В частности, Киев надеется получить помощь от США.

Зеленский сообщил, что от встречи с Байденом ждет "конкретики и понимания".