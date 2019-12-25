Зеленский сообщил, что от встречи с Байденом ждет "конкретики и понимания"

Встреча между политиками запланирована на конец июля.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что от встречи с американским коллегой Джо Байденом ждет "конкретики и понимания". Об этом политик сообщил журналистам во время пресс-конференции, которая проводится в Вильнюсе. Киевская власть напомнила о том, что в июле между главами Украины и США запланированы переговоры.

Ожидаю конкретики, понимания, вопросов обороны, безопасности и экономики. По всем трем направлениям мы должны понимать, как мы должны сотрудничать, где США будут действительно нас поддерживать. Мы чувствуем эту поддержку, есть поддержка двух палат. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что информация о том, что Зеленский встретится с Байденом появилась в прессе 7 июня. Об этом журналистам сообщил сам украинский президент. Он уточнил, что во время телефонного звонка лидер Белого дома пригласил коллегу посетить Вашингтон в июле 2021 года. Визит Зеленского планируется в конце месяца, но точная дата еще согласовывается.

Зеленский на встрече с Меркель хочет обсудить темы "Северного потока - 2" и безопасности.

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