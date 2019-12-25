Зеленский на встрече с Меркель хочет обсудить темы "Северного потока - 2" и безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель хочет обсудить темы "Северного потока - 2" и безопасности. Такое заявление политик сделал в рамках выступления в Вильнюсе. Глава государства принимает участие в международной конференции, посвященной вопросам киевских реформ.
Вопрос "Северного потока - 2" - это вопрос глобальный. Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы "Северного потока - 2" и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что лидеры Украины и ФРГ должны увидеться друг с другом 12 июля.
Зеленский предложил Литве совместно организовать чемпионат Европы по баскетболу.
Фото: Pixabay.com
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