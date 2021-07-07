Украинский лидер хочет сотрудничать с Вильнюсом в вопросах спорта.

Владимир Зеленский предложил Литве совместно организовать чемпионат Европы по баскетболу. Такое заявление глава Украины сделал в рамках международной конференции по вопросу киевских реформ. Мероприятие проводится в Вильнюсе. Политик считает, что в Литве баскетбол является практически второй религией и национальным видом спорта.

Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу. Эта инициатива будет хорошим примером, как вместе проводить такие события мирового масштаба. Владимир Зеленский, президент Украины

Киевский лидер рассказал, что чемпионат по баскетболу должен был проводиться на Украине в 2015 году, но позже соревнование пришлось отменить из-за ряда обстоятельств и нестабильной обстановкой по стране. Турнир должен был проводиться в шести городах: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Днепропетровске и Харькове.

Напомним, что Литва принимала чемпионат Европы 2011 года. В 2022 году турнир пройдет в ФРГ, Чехии, Италии и Грузии.

Зеленский надеется получить новый сигнал по членству Украины в НАТО в 2023 году.

Видео: Youtube/ГляделкаUA