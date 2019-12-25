Глава Украины выступил на форуме по реформам в Вильнюсе.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется получить новый сигнал по членству Украины в НАТО в 2023 году. Такое заявление политик сделал во время выступления на международной конференции по вопросам киевских реформ, которая проводится в Вильнюсе. Глава страны уверен, что властям нужно получить от европейских коллег перечень реформ, которые требуется реализовать для дальнейшей интеграции с военным альянсом..

Мы хотели бы иметь согласованные с НАТО критерии, маркеры, по которым будут в дальнейшем оценивать успешность реформ и готовность Украины к членству. Владимир Зеленский, президент Украины

На данный момент стороны обсуждают возможность проведения саммита НАТО в 2023 году в Литве. Украина приветствует это решение и рада тому, что братский Вильнюс выступит в качестве хозяина данного мероприятия. Зеленский напомнил коллегам об основном аспекте саммита НАТО 2008-го года, который состоялся в Бухаресте. Тогда говорилось о том, что Киев со временем станет членом Североатлантического альянса. На Украине призвали воплощать эти политические решения в жизнь.

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