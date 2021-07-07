Дмитрий Кулеба хочет видеть Минск в Люблинском треугольнике".

Украина предложила Белоруссии альтернативу "русскому миру". Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он опубликовал видеообращение на собственном аккаунте на Facebook. Чиновник надеется на то, что соседнее государство сможет присоединиться к "Люблинскому треугольнику", в который на данный момент выходит Киев, Варшава и Вильнюс.

"Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы. Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник". Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в настоящее время Кулеба находится с рабочим визитом в Литве. В рамках "Люблинского треугольника" стороны планируют подписать несколько соглашений. В частности, документы будут касаться совместного противодействия внешним угрозам ради достижения свободы, обеспечения безопасности и процветания региона, расположенного между Черным и Балтийскими морями.

МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой.

Фото и видео: Facebook/Dmytro Kuleba