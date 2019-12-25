МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой

Дмитрий Кулеба прокомментировал итоги двухдневного саммита в Брюсселе.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой. Такое заявление сделал глава МИД Дмитрий Кулеба в распространенном на его аккаунте на Facebook видеообращении. Чиновник напомнил, что в Брюсселе не поддержали инициативу Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона провести переговоры на высшем уровне с Владимиром Путиным. Киевские делегаты будут общаться с немецкими и французскими послами для того, чтобы понять, какие намерения преследуют в Берлине и Париже.

Саммит ЕС не поддержал... это очень хорошо, это победа. Это неприятное и неожиданное нападение мы отбили, мы сейчас будем детально разбираться, что стоит за этой инициативой, как дальше будут вести себя Берлин и Париж. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт уточнил, что он не хочет дискутировать на неприятные темы с близкими друзьями и партнерами. При этом Кулеба считает, что если близкие страны делают что-то, что может грубо нарушить национальные интересы Киева, то он обязан эти интересы защищать. Перед послами ФРГ и Франции будет поставлен вопрос о том, как из позиция соотносится с ролью их в качестве посредников "нормандского формата".

Саммит ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций против России.

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