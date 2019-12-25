Делегаты не стали выступать против продления ограничений.

Саммит ЕС принял решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Главы государств и правительств Евросоюза 25 июня в Брюсселе договорились о политическом решении по поводу ограничений, истекающих в июле текущего года в адрес Москвы.

Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений.. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. слова делегатов ЕС

Иностранные эксперты полагают, что наоборот, в регионе Донбасса и на государственной границе с Украиной снова фиксируются тревожные события. В связи с этой обстановкой дел никто из собравшихся не выступил против продления экономических санкций еще на шесть месяцев.

Меркель: соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто.

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