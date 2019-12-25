Меркель: соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто

По словам канцлера ФРГ, обсуждение вопроса велось "нелегко".

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что соглашение по организации саммита между ЕС и Россией не достигнуто. Слова чиновницы приводят журналисты информационного агентства Bloomberg. Глава правительства ФРг надеялась на то, что европейские лидеры проявят больше храбрости. Однако обсуждение данного вопроса прошло "нелегко". Ранее стало известно о том, что против переговоров на высшем уровне с Владимиром Путиным высказались порядка десяти стран Евросоюза.

Напомним, что авторы из Financial Times говорили о том, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Владимира Путина на саммит. Эта тема поднималась в рамках первого дня саммита Евросоюза, прошедшего в Брюсселе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил сведения прессы. При этом в РФ заявили, что важно понять, будет ли согласие всех членов ЕС по организации встречи с представителями Москвы.

Лидеры 27 стран ЕС поручили Боррелю подготовить варианты санкций против России.

Фото: BILD