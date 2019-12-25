Евросоюз хочет обсуждать с Москвой только интересующие ЕС темы.

Лидеры 27 стран ЕС поручили Боррелю подготовить варианты санкций против России. Об этом говорится в распространенном по итогам первого дня саммита ЕС заявлении. Главы стран и правительств в Брюсселе дали поручение внешнеполитической службе под руководством представителя верховной дипломатии проанализировать возможность диалога с Москвой по конкретным темам, интересующим ЕС. Также будет изучен вопрос введения ограничений из-за будущей деятельности России, которую в ЕС расценят как вредоносную.

Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал ЕК и Борреля представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические. текст документа

Также отмечается, что европейские лидеры не смогли договориться о предложении Берлина и Парижа, касающегося проведения встречи между Владимиром Путиным и главами ЕС. В итоговом документе инициатива не упоминается. Политики подчеркнули открытость к избирательному общению с Москвой. В списке интересующих ЕС тем указаны климатические изменения, охрана экологии, здравоохранение, отдельные вопросы по внешней политики (отношения с Ираном, Сирией, Ливией).

Макрон: ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией.

Фото: European Comission