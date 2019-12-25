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В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС
Сегодня, 15:39
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В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС

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Сергей Лавров не понимает, как мероприятие будет сочетаться с политикой Брюсселя в отношении Москвы.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали идею саммита Россия — ЕС. Об этом заявил во время брифинга с журналистами Сергей Лавров. Чиновник отметил, что Москва не ознакомлена с деталями предложения, поступившего от руководителей Германии и Франции. Дипломаты ждут подробностей о мероприятии.

Мы, конечно, слышали о предложении. Других деталей мы не знаем. О чем идёт речь, какая будет повестка саммита? Как мы не знаем и того, согласны ли с этим все остальные члены ЕС. Поэтому тут надо, чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду и к чему они стремятся.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России заявили, что идея проведения саммита пока что не сочетается с новой политикой Брюсселя по отношению с Россией. В Москве полагают, что сейчас Евросоюз основывается на триединой позиции "отпора и сдерживании". 

Канцлер Австрии поддержал идею саммита Евросоюз — Россия.

Фото: МИД России

Теги: еврособз, мид, саммит ес, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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