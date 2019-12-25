Себастьян Курц позитивно высказался о диалоге между ЕС и РФ.

Канцлер Австрии поддержал идею саммита Евросоюз — Россия. Об этом журналистам рассказал Себастьян Курц во время прибытия на мероприятие Евросоюза в Брюсселе. Чиновник считает, что встречу российского лидера и глав региона можно организовать в аналогичном формате, в котором прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Но Курц не исключил и другие форматы общения политиков.

Некоторые вещи не нужно изобретать снова. Однажды уже был саммит между ЕС и Путиным, поэтому можно организовать его так же, как и в прошлый раз, можно обратиться и к форматам, используемым для диалога с другими частями мира. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Эксперт полагает, что общение РФ и ЕС укрепило бы Евросоюз вцелом. При этом Курц напомнил, что отдельные европейские лидеры и так находятся в постоянном диалоге с Владимиром Путиным. Речь идет об Ангеле Меркель, Эмманюэле Макроне и других странах, включая и Австрию. В Вене заявили, что рады движению по направлению к диалогу с Москвой.

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Фото: YouTube/krone tv