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Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией
Сегодня, 14:56
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Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией

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В МИД Франции оценили возможность диалога ЕС с РФ.

Франция выступила за "требовательный диалог" с Россией. Об этом на брифинге с журналистами рассказал представитель внешнеполитического ведомства страны. В Париже надеются, что удастся согласовать с европейскими коллегами цели и параметры общения с Москвой. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках Европейского совета, в котором принимают участие 27 государств.

Запланировали обсуждение нашей стратегии в отношении России. Франция выступает за требовательный диалог, который должен быть определен в своих целях и параметрах со всеми нашими партнерами.

представитель МИД Франции

Напомним, что в материале Financial Times со ссылкой на дипломатические источники говорилось о том, что что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон надеются на то, что ЕС рассмотрит вопрос приглашения Владимира Путина на саммит в Брюссель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что инициатива организации мероприятия принадлежит главам ФРГ и Франции. Однако Кремль на данный момент не понимает, есть ли согласие всех членов ЕС на встречу. 

Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Путиным.

Фото: Pixabay.com

Теги: евросоюз, мид, саммит ес, франция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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