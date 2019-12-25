Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Путиным

Канцлер Германии оценили реакцию ЕС на действия со стороны РФ.

Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению чиновницы, ЕС требуется собственный переговорный формат с Москвой. В ФРГ предложили выработать единые механизмы ответа на политику РФ, а также составить список общих стратегических интересов. В перечень могут войти такие темы как климатические изменения, обеспечение безопасности, решение кризисов в Ливии и Сирии. Об этом глава правительства рассказала в рамках выступления в местном бундестаге.

Нужно создать механизмы единого и общего ответа.Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы. Ангела Меркель, канцлер Германии

Чиновница полагает, что ЕС из-за своего территориального расположения вблизи российских границ ответственен перед странами Восточного партнерства. Речь идет о Белоруссии и Украине, а также Балканах. В ФРГ видят необходимость в реакции на действия Москвы, но сожалеют, что зачастую эта политика не координируются странами между собой.

Меркель считает отмену патентов на вакцины неверным путем.

Фото: YouTube/ZDFheute Nachrichten