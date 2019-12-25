Канцлер ФРГ не видит преимуществ в плане по отказу от патентов на вакцины.

Немецкий канцлер Ангела Меркель считает отмену патентов на вакцины неверным путем. Такое заявление чиновница сделала во время выступления в бундестаге. По словам главы правительства ФРГ, отмена патентов на вакцины усложнит разработку подобных препаратов в будущем.

Отмену патентов я считаю неверным путем. В будущем мы будем тоже зависеть от разработок вакцин, это будет возможным, если будет сохранена защита интеллектуальной собственности. Ангела Меркель, канцлер Германии

Немка подчеркнула, что пандемию коронавируса можно победить только за счет международного сотрудничества и глобальных усилий по борьбе с распространением инфекции. Ключевым моментом в сражении против ковида Меркель считает проведение прививочной кампании. В ФРГ заявили о необходимости централизованного допуска вакцин от COVID-19 на уровне всего Евросоюза.

В Германии отказались от "Спутника V" в пользу общеевропейского подхода.

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