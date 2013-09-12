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Меркель предложила пригласить Путина на саммит Евросоюза
Сегодня, 19:23
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Меркель предложила пригласить Путина на саммит Евросоюза

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Предложение это было поддержано и Эммануэлем Макроном.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит Евросоюза. Он должен пройти в Брюсселе 24-25 июня. Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что данное предложение было поддержано президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мркель и глава Франции рассчитывают, что Евросоюз станет сотрудничать с Москвой по вопросам, например, экологии, международного терроризма, здравоохранения и некоторым другим.

По словам Меркель, Европа должна постепенно налаживать отношения с Москвой, пишет издание.  

Напомним, что 16 июня президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретились на саммите в Женеве. Они провели переговоры и обсудили много вопросов, например, Украину и возвращение послов. 

Фото: Фото: YouTube/phoenix 

 

Теги: ангела меркель, владимир путин, саммит евросоюза
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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