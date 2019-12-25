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Макрон: ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией
Сегодня, 16:00
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Макрон: ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией

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Глава Франции рассказал об инициативе общения с Москвой в Брюсселе.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией. Такое заявление чиновник сделал по прибытию на саммит Евросоюза, который проводится в Брюсселе. Политик призвал коллег быть решительными и масштабными в вопросе переговоров с Москвой.

Мы не можем мириться с отсутствием диалога с Россией. В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью. Ведь недавно мы были свидетелями структурирующей дискуссии между Путиным и Байденом.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Париже считают, что диалог ЕС и РФ важен для обеспечения стабильности всего региона. При этом Франция призвала партнеров не поступаться национальными ценностями  и интересами Европы. Макрон полагает, что Европа не может оставаться в логике реакций на каждый отдельно взятый случай.

В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС.

Фото: YouTube/European Comission

Теги: брюссель, евросоюз, саммит ес, франция, эмманюэль макрон
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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