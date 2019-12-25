Макрон: ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией. Такое заявление чиновник сделал по прибытию на саммит Евросоюза, который проводится в Брюсселе. Политик призвал коллег быть решительными и масштабными в вопросе переговоров с Москвой.
Мы не можем мириться с отсутствием диалога с Россией. В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью. Ведь недавно мы были свидетелями структурирующей дискуссии между Путиным и Байденом.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
В Париже считают, что диалог ЕС и РФ важен для обеспечения стабильности всего региона. При этом Франция призвала партнеров не поступаться национальными ценностями и интересами Европы. Макрон полагает, что Европа не может оставаться в логике реакций на каждый отдельно взятый случай.
В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС.
Фото: YouTube/European Comission
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