Макрон: ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией

Глава Франции рассказал об инициативе общения с Москвой в Брюсселе.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией. Такое заявление чиновник сделал по прибытию на саммит Евросоюза, который проводится в Брюсселе. Политик призвал коллег быть решительными и масштабными в вопросе переговоров с Москвой.

Мы не можем мириться с отсутствием диалога с Россией. В этом диалоге необходимо защищать интересы европейских стран и делать это с требовательностью. Ведь недавно мы были свидетелями структурирующей дискуссии между Путиным и Байденом. Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Париже считают, что диалог ЕС и РФ важен для обеспечения стабильности всего региона. При этом Франция призвала партнеров не поступаться национальными ценностями и интересами Европы. Макрон полагает, что Европа не может оставаться в логике реакций на каждый отдельно взятый случай.

В МИД прокомментировали идею саммита Россия — ЕС.

Фото: YouTube/European Comission