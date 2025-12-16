Это событие поставило под угрозу безопасность крупнейшей АЭС в Европе.

Беспилотник ВСУ атаковал Энергодар в среду днем. Жертвой удара стал работник Запорожской атомной электростанции, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он отметил, что в результате налета БПЛА по Энергодару ранения получили четыре местных жителя. Двое из них — работники цеха централизованного ремонта ЗАЭС.

Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из них ранен, за его жизнь борются врачи. Второй погиб Алексей Лихачев, глава "Росатома"

По словам директора госкорпорации, киевский режим перешел к систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что украинские операторы не осознают масштабов последствий своих действий.

Ранее Вооруженные силы Украины пытались атаковать гражданские объекты в в Петербурге. Атака осуществлялась с воздуха Латвии.

Фото: Magnific